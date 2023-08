Lazio – Ecco il nuovo centrocampista a disposizione di Sarri

Dopo settimane di attesa, il mercato della Lazio si è sbloccato, Gustav Isaksen del Midtjylland ieri ha accettato i biancocelesti che verseranno 13 milioni più 3 di bonus, per l’acquisto del calciatore. Nelle ultime ore, però, la società biancoceleste ha chiuso anche per Daichi Kamada, trequartista in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Classe 1996, il Milan si era mosso con convinzione nelle ultime settimane prima di mollare la presa a favore di altri colpi. Ora l’accelerata decisiva della Lazio, con le firme previste già nelle prossime ore. Il giapponese e la società di Lotito si sono accordati per un contratto biennale con opzione per una terza stagione.