Il Mattino – Fumata bianca per il rinnovo di un azzurro, resta in bilico Zielinski

E’ quasi tutto pronto per il rinnovo di Mario Rui. Mario Giuffredi, il suo procuratore, non ha nemmeno risposto alle chiamate della Lazio. I biancocelesti, però, restano alla finestra per Piotr Zielinski. Non si è arrivati ancora ad un accordo deciso fra le parti: il polacco ha aperto al rinnovo al ribasso, ma l’offerta di 2,8 milioni del Napoli sembrerebbe troppo al ribasso. Si continua a discutere con Sarri che resta a guardare, pericolosamente, nella speranza che salti tutto. Lo scrive Il Mattino.