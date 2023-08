Gazzetta – La frase con cui Spalletti ha svoltato Osimhen

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, svela un retroscena relativo al ritiro svoltosi l’anno scorso a Castel di Sangro. In particolare, il focus è dedicato a Victor Osimhen. Secondo quanto riportato, il nigeriano ha capito che la squadra avesse le possibilità di vincere lo scudetto proprio nei giorni trascorsi in Abruzzo, tanto da dirlo ad André-Frank Zambo Anguissa: “Possiamo vincere il titolo”. La sua convinzione lo ha portato a discuterne con il tecnico Luciano Spalletti: “Questa squadra ha tutto per lo scudetto”. L’ex allenatore del Napoli, con grande mestiere, gli ha risposto: “Se ci credi davvero e convinci i tuoi compagni a seguirti, allora possiamo farcela”.