Gazzetta – Debutta il modulo Garcia: ecco il nuovo Napoli

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli. Il quotidiano ha analizzato il modo di giocare di Rudi Garcia. Questo quando evidenziato:

“Garcia, ad esempio, ama difendersi col baricentro più basso, non andare subito ad aggredire tutti in avanti e – parole sue – vuole che i giocatori sappiano leggere i momenti della gara in base alla necessità, senza per forza ricercare una giocata bella o pulita. Ma è soprattutto in fase di possesso che le due filosofie appaiono già discretamente differenti. Spalletti teneva gli esterni larghi, sulla linea laterale. Portava i terzini a ridosso dell’area avversaria con sovrapposizioni interne e chiedeva alle mezzali di lanciarsi nello spazio alle spalle della difesa. Con Garcia – almeno per quanto visto finora – più che il giropalla si cerca subito la verticalità”.