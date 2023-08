Se Victor Osimhen, su su cui sono ancora accese le luci dell’Arabia, dovesse partire in maniera clamorosa, il Napoli potrebbe fiondarsi contro Raphinha. Quest’ultimo – si legge – non è considerato da Xavi e il Barca lo lascerebbe partire per 60 milioni. El Nacional scrive che il club azzurro ci penserebbe se non raggiungesse un accordo per il nigeriano.