Corriere del Mezzogiorno – Niente da fare per Lozano in MLS

Nessun dubbio, Hirving Lozano non andrà in MLS. Nonostante Aurelio De Laurentiis sia stato chiaro con il suo calciatore, il presidente del Napoli non ha accettato l’offerta da 10 milioni di euro del Los Angeles FC. E ora che il mercato è chiuso, ipotesi nordamericana definitivamente sfumata.

Il Chucky aveva già raggiunto l’intesa con il club della Florida. La notizia è confermata anche dal Corriere del Mezzogiorno la quale chiarisce che spetterà ora al club azzurro gestire la situazione del messicano. Il suo agente Barry Whelan ha lasciato il ritiro di Di Sangro, ma presto bisognerà trovarne una nuova soluzione