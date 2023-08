Compleanno in casa Napoli: auguri Politano!

E’ festa nel ritiro di Castel di Sangro. Matteo Politano compie oggi 30 anni. Nato a Roma il 3 agosto 1993, è cresciuto nelle giovanili dei giallorossi. Nella stagione 2012/2013 è passato in prestito al Pescara, per poi andare al Sassuolo. Giovane molto promettente, il Napoli lo seguiva già dal 2018 senza però riuscire ad acquistarlo. L’ala destra è poi passata all’Inter, dove non ha mai fatto il salto di qualità definitivo. Nel gennaio 2020 si è trasferito al Napoli, squadra con la quale è diventato campione d’Italia nell’ultima stagione.

Il Napoli lo ha celebrato con un post su Twitter in cui si legge: “Buon compleanno a Matteo Politano che compie oggi 30 anni!”.