CdS – Infortunio Osimhen: gli ultimi aggiornamenti

Poco prima dell’amichevole col Girona, Victor Osimhen ha riportato un affaticamento muscolare. Per precauzione è stato lasciato in panchina. Il Corriere dello Sport scrive gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Victor Osimhen è a bordocampo in panchina, in ciabatte, calzettoni e maxi cuffie a guardare gli altri: ha un affaticamento muscolare, il lavoro si fa sentire, e così la decisione è stata di fermarlo a scopo precauzionale. Conoscendolo, se avesse avuto facoltà di scelta libera, avrebbe giocato in qualsiasi condizione. Ma non se ne parla, per carità: al massimo, se l’allarme sarà scongiurato, tornerà in campo domenica con l’Augsburg, nella terza amichevole, a tredici giorni dalla prima di campionato in programma a Frosinone il 19 agosto”.