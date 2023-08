CdS – Futuro Lozano: lo Zio Sam ha chiuso la finestra trasferimenti!

Il Corriere dello Sport scrive di Hirving Lozano. L’esterno destro del Napoli adesso è a un bivio: rinnovare o andare via. Giocare contro il Girona in amichevole è stata la prova che non andrà ai Los Angeles Fc, altrimenti sarebbe stato risparmiato. Soprattutto pensando al fatto che è appena uscito dall’infortunio al ginocchio rimediato contro la Fiorentina. Inoltre, “lo Zio Sam”, come si legge dalle colonne del quotidiano sportivo, ha chiuso la finestra trasferimenti ieri a notte fonda. Adesso il messicano diventa un rebus di mercato con il contratto in scadenza nel 2024.