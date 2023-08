CdM – Lozano, si allontana la prospettiva americana: il motivo

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli facendo il punto sul futuro di Hirving Lozano, attaccante del Napoli. Il calciatore vorrebbe una nuova avventura e si era fatta avanti una squadra della MLS, Los Angeles FC. La trattativa sarebbe comunque ancora in alto mare. Ecco questo quanto evidenziato:

“Stamane alle 6 italiane chiuderà il mercato americano, ormai la prospettiva del trasferimento immediato nella Mls è quasi impossibile. Il Los Angeles Fc non è andato oltre una proposta di 10 milioni di euro al Napoli mentre al giocatore è stato offerto un triennale a 5,5 milioni di euro a stagione. Una volta sfumata la pista Lozano, In attacco il Los Angeles nella giornata di ieri ha virato su Olivera dell’Almeria. Toccherà al Napoli gestire la situazione del Chucky che ha il contratto in scadenza a giugno 2024, il suo procuratore Barry Whelan ha lasciato il ritiro di Castel Di Sangro”.