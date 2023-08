Bucciantini: “Il rinnovo di Osimhen dimostra la forza societaria del Napoli”

Marco Bucciantini, giornalista, ha scritto un pezzo su La Gazzetta dello Sport dove parla della situazione legata a Victor Osimhen.

“Quando avverrà il rinnovo di Osimhen (c’è ottimismo), sarà una notizia notevole. Una notizia fondamentale per due motivi: nel senso che sbatte contro la moda, ovvero la necessità di dover cedere i propri pezzi da 90 per poter mettere su una squadra. E conferma il valore e la forza della libertà di agire, di poter autodeterminare il proprio destino, dell’assenza di costrizione e dunque, l’importanza decisiva della più umiliata delle virtù in qualsiasi impresa: la serietà dei bilanci, il controllo delle spese, i conti in ordine”.