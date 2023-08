Secondo quanto riporta Sky Sport, la Lazio ha stretto in queste ore con il giapponese Daichi Kamada, pronto a sbarcare in Serie A dopo la fine del suo accordo con l’Eintracht Francoforte: il club biancoceleste occupa così la casella rimanente da extracomunitario. Per il momento mancano le firme ma stavolta non dovrebbero esserci colpi di scena: l’accordo tra la Lazio e Kamada è per un biennale con opzione per un terzo anno.