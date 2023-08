Sirigu: “Kvara è un mostro: vi dico cosa gli ho visto fare in allenamento”

Salvatore Sirigu è stato intervistato al Corriere dello Sport. Il portiere, oggi svincolato, ha vinto l’Europeo nel 2021 da uomo spogliatoio e ha vissuto una parte della stagione appena passata col Napoli per poi trasferirsi a Firenze. Proprio al quotidiano sportivo ha raccontato la sua esperienza in azzurro soffermandosi su Khvicha Kvaratskhelia. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“A Napoli sono stato benissimo: un vero onore condividere lo spogliatoio con ragazzi eccezionali a cui rinnovo i miei complimenti. Firenze, poi, mi ha lusingato: sentivo che sarebbe stata un’occasione, ho avvertito entusiasmo. Mi sono divertito tantissimo.

Il Napoli è ancora favorito per lo scudetto anche senza Kim. Proseguire su una base solida è più facile: per Inter, Juve e Milan non è facile rifondare. Però il Milan sta facendo un bel mercato. Conosco Kvara: gli ho visto fare due o tre cose incredibili in allenamento. Più che in partita: è un mostro”.