Orlando: “Il Napoli non è la favorita per lo scudetto. Vi spiego perché…”

Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di “Calciomercato e Ritiri”– trasmissione in onda su TMW Radio – soffermandosi sul campionato che sta per iniziare.

Queste le sue parole: “Napoli favorito per lo scudetto? Ripetersi è sempre dura, Spalletti mancherà tanto. Ripetere la magia dello scorso anno è difficile. Sarà un Napoli competitivo ma non lo vedo favorito. Ho letto e parlato con persone che mi dicono cambierà tutto il modo di giocare di Allegri. Anche io metto la Juventus tra le favorite, giocando una partita a settimana. Mi aspetto una squadra più aggressiva, che ti ammazza subito la partita”.