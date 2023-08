Olorunleke: “Osimhen? Gli consiglio di restare, a Napoli diventerebbe un idolo”

Mathew Olorunleke, ex calciatore e oggi allenatore, è stato intervistato da Tuttomercatoweb, dove ha parlato della situazione legata a Victor Osimhen.

“Osimhen rifiuta l’Al-Hilal? Fa bene perché i soldi non sono tutto nella vita. Se non c’è l’aspetto umano, i soldi valgono zero. Io gli consiglio di rimanere a Napoli perché è il Napoli che gli ha dato il valore che ha oggi. La città di Napoli vale milioni e milioni, se lui va in Arabia Saudita è uno dei tanti, mentre restando a Napoli diventa un idolo. Rimanere lì aumenta il suo valore a livello sia umano che di giocatore, ad oggi il giocatore più rappresentativo in Africa è proprio Osimhen e dovesse andare in Arabia diventerebbe uno dei tanti. E poi riuscisse a ripetere quanto fatto lo scorso anno dventerebbe il più forte del mondo”.