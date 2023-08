Niente da fare per Teun Koopmeiners in maglia azzurra. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, non ci sono stati più contatti tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Percassi.

Il motivo? Il rinnovo di Piotr Zielinski ormai alle porte. A proposito di centrocampo, sono in stand-by le trattative relative a Gaetano Castrovilli e Giovani Lo Celso.

Attesi aggiornamenti a riguardo.