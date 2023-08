Marino: “Spalletti ha fatto un lavoro eccezionale, ma Garcia non deve fare copia e incolla”

Pasquale Marino è stato intervistato a Marte Sport Live. L’allenatore ha ricordato i suoi anni a Udine con Andrea Carnevale, suo idolo, e consigliato cosa fare a Rudi Garcia. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ho lavorato per tre anni ad Udine con il mio idolo Andrea Carnevale, lo conobbi da tifoso di quel Napoli magico con Maradona, Careca, Giordano, e poi il Napoli l’ho affrontato diverse volte in campionato, anche da allenatore, ricordo uno 0-5 ed un 2-2 con un gol di Quagliarella in sforbiciata. Il Napoli? Il lavoro di Spalletti è stato eccezionale, lo scorso anno non si aveva la consapevolezza di ciò che sarebbe stato, la forza del gruppo, dello staff e del suo tecnico è stata tirare fuori il meglio da ogni singolo giocatore.

Ora questo lavoro è rimasto, ogni calciatore azzurro è consapevole della sua forza, è talmente forte il Napoli che Garcia sarà bravo a dare continuità e a non stravolgere niente, anche perché come tecnico è molto preparato. Non dovrà fare copia incolla, ma lavorare sulla base di una squadra che ha stravinto lo scudetto”.