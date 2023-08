L’Équipe – Post Mbappé, il Psg punta a un giocatore della Bundesliga

Il rinnovo di Osimhen sembra sempre più vicino. Si allontana, dunque, l’ipotesi Psg per il capocannoniere della Serie A. Intanto, il club parigino lavora per sostituire Mbappé. Sul taccuino non c’è solo Dembelé (il cui addio al Barcellona è stato confermato anche da Sergi Roberto). Il Psg avrebbe ripreso i contatti con l’Eintracht Francoforte per Randal Kolo Muani. Altre fonti dichiaravano la trattativa arenata. Una trattativa comunque per niente facile, i tedeschi avrebbero offerto una cifra monstre. Lo scrive L’Équipe nella sua edizione odierna scrivendo in prima pagina il titolo “Parigi orizzonte blu”.