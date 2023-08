Lecce, senti Sticchi Damiani: “Il Napoli è il nostro modello societario. Siamo due belle realtà del Mezzogiorno”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è stato intervistato da Il Mattino, dove ha citato il Napoli come un modello positivo come gestione societaria.

“Noi portiamo avanti un modello di calcio sostenibile che significa investire con intelligenza e talvolta provare a rischiare anche su nomi che non hanno grande appeal. Ma quando una società è strutturata nel modo giusto può andare sul profilo sconosciuto, prenderlo, farlo crescere, valorizzarlo e quando è all’apice ottimizzare l’investimento per poi farne degli altri. Napoli e Lecce sono due società che non hanno debiti e sono ben gestite, valore aggiunto in un calcio che negli ultimi anni sta facendo venire al pettine i nodi di alcune gestione troppo leggere. In questo il Napoli è modello? Assolutamente! Ci assomigliamo molto con De Laurentiis su questa politica. Per il Mezzogiorno Napoli e Lecce rappresentano due realtà belle e vincenti che possono fare scuola anche per il futuro”.