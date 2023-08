Gazzetta – Sostituto Lozano, il preferito è Zhegrova ma non l’unico nome della lista

Il Napoli è a caccia di un esterno destro vista la probabile partenza di Hirving Lozano. Il messicano in scadenza nel 2024 piace al Los Angeles Fc, ma non è arrivato un accordo sul prezzo. La società americana ha offerto 10 milioni per il calciatore, mentre De Laurentiis ne chiede almeno 15. I nomi sul taccuino per sostituirlo sono più di uno. Il preferito è il kosovaro Edon Zhegrova, 24enne militante nel Lille. Tra le possibili operazioni più golose c’è quella di Teté, brasiliano di 23 anni di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Il contratto dell’ex Leicester e Lione scade il 31 dicembre 2023, e può essere prelevato ad una cifra molto bassa. Mentre dal Belgio è rimbalzata una voce che vedrebbe il Napoli interessato a Johan Bakayoko, talento belga del Psv di vent’anni, la cui valutazione è di 10 milioni. A riportare è La Gazzetta dello Sport.