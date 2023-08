L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito dell’estensione di contratto di Giacomo Raspadori. Secondo quanto riportato, non c’è stata una reale trattativa per il rinnovo. Si tratta infatti di aver reso effettivo l’accordo sottoscritto la scorsa stagione. L’attaccante infatti, è stato prelevato dal Sassuolo con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Terminata la prima stagione, Jack si è legato per 5 anni al Napoli.