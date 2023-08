Gazzetta – Lozano separato in casa, a colloquio con Rudi Garcia

Tiene banco la questione Lozano. Dopo l’approfondimento del Corriere del Mezzogiorno (clicca qui), arriva anche quello della Gazzetta dello Sport. La rosea prova a dare risposte al nervosismo del messicano in panchina e al colloquio con Rudi Garcia con la mano rigorosamente davanti alla bocca per non far intercettare alcuna parola.

Pare che Lozano, nei mesi scorsi, abbia rifiutato di rinnovare il contratto spalmando l’attuale ingaggio su più stagioni, per rientrare nei paletti imposti dalla proprietà. Ad oggi, risulta separato in casa. Nell’ultimo test con l’Hatayspor è stato l’unico giocatore di movimento a non entrare in campo nonostante fosse disponibile con la divisa di gioco addosso.