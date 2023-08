Gazzetta – Danso sta sfumando? Le ultime

Gazzetta dello Sport fa il punto su Kevin Danso. Secondo la rosea, l’austriaco è il preferito di Rudi Garcia. E’ lui il “prescelto” per il dopo Kim. Tuttavia, il Lens lo ritiene incedibile e sta lavorando al rinnovo del contratto. Fra le alternative, c’è Max Kilman. Stesso discorso: il Tottenham non lo valuta meno di 40 milioni. Josip Sutalo e Kostantinos Mavropanos sono i centrali più economici. Comunque non sarà un’operazione a costo zero, sia la Dinamo Zagabria che lo Stoccarda non li valutano meno di 20 milioni.