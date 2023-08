Chiariello: “Non è l’uomo giusto, il Napoli vuole venderlo disperatamente”

Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare del mercato azzurro.

Ecco le sue parole: “Il Napoli nella casella delle cessioni ha tre giocatori: Ndombele, Bereszynski e Kim. In entrata, il Napoli ha registrato zero nella casella acquisti, seppure riportando a casa Gollini e Zanoli”.

Poi Chiariello ha continuato: “Entro oggi sarà decisa la sorte di Lozano – perché il mercato americano chiude – che deve uscire per forza. C’è un ultimo ruolo che rimane in bilico: il vice Lobotka”.

Infine il giornalista ha concluso: “Demme non rientra nel progetto, non è l’uomo che fa al caso del Napoli ed il club vuole piazzarlo disperatamente. Si vocifera tanto del cambio con Castrovilli, sarebbe cosa buona e giusta. Siamo in ritardo? Sì e no. Sul ritardo incidono due fattori: innanzitutto, è stato cambiato il tecnico e Osimhen”.