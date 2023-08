CdM – Priorità al difensore, ma c’è tanta concorrenza

Mentre il toto difensore sta diventando sempre più lungo, il Napoli lavora per poter seriamente comprare un centrale all’altezza che possa fare coppia con Rrahmani. Il club ha bisogno di completare la rosa con un centrocampista e un terzino destro, ma la priorità è proprio quella del centrale. Il Corriere del Mezzogiorno fa sapere che il Napoli “lavora su più tavoli ma non c’è ancora una trattativa avviata alla conclusione. C’è concorrenza importante su tutti gli obiettivi: il Wolverhampton non ha mai calato le pretese per Kilman, il Lens anche ha alzato il muro su Danso, Mavropanos ha preso tempo perché ci sono l’Atletico Madrid e anche le sirene della Premier, per Sutalo della Dinamo Zagabria c’è la concorrenza dell’Arsenal e della Fiorentina”.