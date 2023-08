CdM – Lozano, se il Los Angeles Fc non chiude oggi, se ne riparlerà a gennaio

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito della possibile cessione di Hirving Lozano al Los Angeles Fc. La trattativa va chiusa in fretta, visto che oggi è l’ultimo giorno di mercato della MLS (ovvero domani nelle prime ore dell’alba). Nonostante l’interessamento della società, sembra difficile che la trattativa possa chiudersi ora. Al messicano è stato offerto un triennale del valore di 5,5 milioni annui, ma il Napoli chiede 20 milioni per chiudere. L’impressione però è che a 15 la trattativa possa andare in porto. Se questo affare non si chiudesse, i discorsi potrebbero riaprirsi a gennaio.