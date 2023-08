TMW- Lozano-Los Angeles FC : 10 milioni offerti per il Chucky, ma ADL ne chiede 15

Il futuro di Hirving Lozano è ai titoli di coda nel club partenopeo, il suo futuro sarà in MLS con il Los Angeles FC che ha offerto al club azzurro 10 milioni di euro per il Chucky. Lozano è pronto ad iniziare la sua nuova avventura oltreoceano anche perché il club americano ha offerto all’attaccante messicano un ingaggio da 20 milioni di euro lordi a stagione per i prossimi tre anni. Ma l’impaccio per la chiusura della trattativa sarebbe proprio il presidente De Laurentiis, in quanto il patron di casa Napoli chiede 5 milioni di euro in più per la cessione dell’esterno.