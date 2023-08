Repubblica- Gli azzurri cercano un vice Anguissa. In lista Cajuste del Reims

Rudi Garcia sta studiando il profilo adatto per riempire il vuoto lasciato al centrocampo da Ndombele ritornato al Tottenham e che, eventualmente possa fare le veci di Anguissa impegnato con il Camerun in Coppa d’Africa. Ne parla l’edizione odierna de La Repubblica: “Il Napoli non tralascia neanche il centrocampo. Rudi Garcia ha chiesto un mediano forte fisicamente che possa rappresentare un’alternativa ad Anguissa che sarà impegnato in Coppa d’Africa con il Camerun. Ndombele è andato via, quindi un innesto è necessario. Tra i nomi seguiti c’è Jens-Lys Cajuste, dove ha dimostrato grande duttilità. Ieri c’è stato un nuovo summit tra De Laurentiis e gli uomini di mercato. Presto si entrerà nel vivo”.