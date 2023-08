Laudisa: “Erede Kim? Mavropanos è il nome che converrebbe di più. Lozano? La MLS chiuderà a breve il proprio mercato, bisogna vedere se ci saranno altre destinazioni”

Carlo Laudisa, esperto di mercato della Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’: “L’erede di Kim verrà fuori da uno dei nomi che stiamo conoscendo in questi giorni. Danso, Kilman e gli altri sono tutti nel mirino del Napoli. La volontà di Meluso e di De Laurentiis è di spendere il meno possibile. Per rapporto qualità-prezzo, Mavropanos è il nome che converrebbe di più, anche se l’interesse della Liga sta facendo lievitare il prezzo del greco. Lozano? La MLS chiuderà a breve il proprio mercato, quindi bisogna vedere se ci saranno altre destinazioni. Il Napoli però rischia di non trovare poi di meglio rispetto al Los Angeles FC. Il contratto in scadenza chiaramente inciderà molto sulla sua valutazione. Può rischiare di finire fuori rosa, ma non credo che si arriverà a tanto. C’è ancora un mese di qui alla fine del mercato e tante cose possono ancora cambiare. Nuovo centrocampista? L’idea è di colpire a fine mercato. Al momento le priorità del Napoli sono altre, c’è il rinnovo di Osimhen che è alla base del mercato azzurro”.