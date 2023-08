Il giornalista Italo Cucci è intervenuto a Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli: “Inutile guardare a quello che è stato quando non ci sono più i protagonisti di ciò che è successo. Oggi è un mondo nuovo e bisogna guardare avanti come se fosse il primo giorno. Il Napoli aveva la Coppa dei Campioni in mano. Adesso bisogna lavorare con serenità e con la stessa voglia di raggiungere certi obiettivi”.