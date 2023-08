Alvino: “Rinnovo Osimhen? Si stanno facendo valutazioni molto più ampie del semplice ingaggio”

Il giornalista Carlo Alvino si è espresso così sul futuro di Osimhen ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Si stanno facendo valutazioni molto più ampie di quelle del semplice ingaggio. Si sta parlando col ragazzo di accordi commerciali e sponsorizzazioni che vanno al di là dei diritti di immagine. Il Napoli non sarebbe più proprietario del 100% dei diritti d’immagine. La difficoltà che impedisce l’ufficializzazione è legata anche alla clausola rescissoria. Il Napoli non intende scendere al di sotto dei 160mln di euro, che per l’entourage resta ancora molto alta. Un tira e molla tra De Laurentiis e Calenda, ma la quadra si troverà. Il ragazzo non è assolutamente interessato alle sirene arabe”.