ULTIM’ORA – Tmw: Assalto a Danso, offerta ufficiale in arrivo!

Il Napoli è chiamato a sostituire il prima possibile Kim-Min-Jae, approdato nelle ultime settimane al Bayern Monaco. Tra i numerosi papabili sostituti, primeggia Kevin Danso, difensore austriaco classe 1998.

Secondo quanto riportato da Tmw , è in arrivo un’offerta ufficiale al Lens che potrebbe far definitivamente vacillare la presidenza della squadra francese, che dal suo canto non vorrebbe perdere il colosso difensivo.

In casa Napoli, Rudi Garcia sta spingendo insistentemente per avere alla propria corte l’ex Dusseldorf che per caratteristiche si avvicina più di tutti a Kim. Il giocatore ha già indicato il suo gradimento verso la destinazione partenopea; resta da convincere il club dell’Alta Francia.