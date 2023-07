Schira: “Offerta importante per Lozano, la situazione”

L’esperto di calciomercato, sul suo profilo Twitter, ha fatto il punto sulle proposte ricevute dal Napoli per il messicano. Ecco le sue parole: “C’è un’ importante offerta proveniente dalla Major League Soccer per Lozano, si tratta dei Los Angeles Fc. Il Chucky piace anche ad alcune squadre arabe, le quali avrebbero messo sul piatto un triennale da 10 milioni all’anno.” Si attendono dunque sviluppi per capire al meglio il futuro dell’attaccante del Napoli che si allontana sempre di più dalla città partenopea.