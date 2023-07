L’Equipe: “Pressing dell’Al-Hilal per Osimhen. Presentate già due offerte al Napoli”

Continua l’insistente attacco degli arabi per accaparrarsi le prestazioni del bomber azzurro, Victor Osimhen. Ebbene si, secondo le ultime indiscrezioni giunte dalla Francia, pare che l’Al-Hilal avrebbe presentato due maxi-offerte al club azzurro. L’Equipe scrive: “L’Al-Hilal ha deciso di intensificare i suoi negoziati per cercare di acquistare Victor Osimhen. I vertici sauditi, dopo aver discusso con l’attaccante, hanno inviato nelle scorse ore al Napoli due offerte, da 120 e 140 milioni di euro. Due proposte rifiutate dagli italiani che aspettano una cifra ancora più alta per cedere. Allo stesso tempo, i napoletani continuano a sperare che l’ex giocatore del Lille rinnovi il suo contratto. Al-Hilal non dovrebbe fermarsi qui e dovrebbe inviare una nuova offerta”.