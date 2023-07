Gazzetta – Il Napoli valuta anche l’ex Atalanta Josip Sutalo

Continua la ricerca del sostituto di Kim in casa Napoli, I napoletani hanno incassato oltre 50 milioni sulla cessione del sudcoreano e hanno avviato trattative su diversi fronti. Ma il Wolverhampton chiede 40 milioni per Kilman, mentre il Lens per Danso ne chiede 35. L’ultima idea degli azzurri porta così a Josip Sutalo. La Dinamo Zagabria, afferma La Gazzetta dello Sport, ha già rifiutato 15 milioni di euro dall’Ajax. Il Napoli sa che dovrà offrire di più, magari 20, per iniziare il dialogo con i croati. Sul centrale classe 2000 c’è anche la Fiorentina.