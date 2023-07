Del Genio: “Epigono di Kim? I soldi ci sono, ma non bisogna regalarli al primo che li vuole”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a ‘Il Napoli su Telecapri’: “Ritardo sul difensore? Non avrebbe senso non mettere mano alla tasca, viste le risorse sul tavolo tra i soldi di Kim e il grande fatturato dopo la grande stagione del Napoli, ma i conti si fanno alla fine. I soldi ci sono, ora bisogna vedere quando e come spenderli. Quando ci sono, anche se sono tanti, non bisogna buttarli e regalarli al primo che li vuole e aumenta il prezzo del prodotto che sta cedendo. Questa è una trappola in cui il Napoli non deve cedere, non deve farsi prendere per la gola”.