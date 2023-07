Corbo: “Il Napoli si ferma su tre domande a 20 giorni dal campionato”

Il giornalista Antonio Corbo ha fatto il punto della situazione sul mercato del club partenopeo. Queste le parole scritte sulle pagine de La Repubblica: “Venti giorni al campionato, il Napoli si ferma su tre domande senza risposta. La prima è del tifoso più ingenuo. Se si sapeva da mesi che Kim avrebbe preso il volo, come mai è stato scelto per tempo il miglior difensore per sostituirlo?

Le altre due si incrociano: sembra che rimarrà Osimhen, ma in caso contrario vi sarebbe un sostituto pronto?

Ed ancora: sistemata la difesa con un sosia di Kim, di quanti acquisti il Napoli ha bisogno per chiudere le caselle di Ndombele e di altri due in lista di sbarco, Lozano e Demme?”.