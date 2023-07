Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, ha tessuto le lodi dell’estremo difensore del Napoli, Alex Meret, nel corso della sua lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Per me il miglior portiere della Serie A è stato senza dubbio Meret, non l’ho mai visto sbagliare, è stato superlativo. Vicario? Sono molto contento per lui, gli ho mandato un messaggio…”.