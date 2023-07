Lazio, continua il pressing di Sarri per Zielinski: in settimana summit con Lotito per l’affondo

A un mese esatto dalla fine del mercato, è atteso in settimana (martedì) un summit di mercato tra il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e il proprio allenatore Maurizio Sarri. Le parti si incontreranno per fare il punto della situazione e capire quali saranno le manovre di mercato, con il tecnico ex Napoli che continua a chiedere più rinforzi per far sognare in grande la sua Lazio.

Il comandante non ha mai smesso di chiedere il suo pupillo Piotr Zielinski, ma non solo: sono state rispedite al mittente molte proposte del patron Lotito (Fred ultimo rifiuto del tecnico) in quanto la lista del tecnico toscano e ben delineata, nel mirino ci sono Berardi, Ricci e Pellegrini, ma al momento le cifre rimangono elevate.