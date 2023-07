Del Genio su Lozano: “I contratti vanno rispettati, deve esser messo a disposizione di Garcia”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Napoli su Telecapri’ per parlare della vicenda Lozano, col messicano sempre più ai margini del progetto partenopeo:

“Non mi piace come si sta comportando con Lozano, se la società è consapevole di aver fatto un errore rinnovando il contratto a cifre troppo alte, resta comunque un accordo da onorare fino alla fine. I contratti devono essere rispettati, le regole sono queste e tutti i calciatori del mondo si liberano a parametro zero. Come professionisti, qualora la destinazione trovata al calciatore non sia di suo gradimento il ragazzo deve essere messo a disposizione dell’allenatore“.