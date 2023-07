Nicolini: “Vi spiego chi è Tete, obiettivo del Napoli: è interessantissimo”

Carlo Nicolini, ex Shaktar Donetsk, è intervenuto a Radio Marte per parlare di alcuni temi legati al Napoli.

Ecco le sue parole: “Domani iniziamo il campionato. Abbiamo una squadra giovanissima, ma proveremo a fare bene in Europa anche quest’anno. La società mi ha chiesto di tornare al mio primo compito, quello di preparatore fisico, abbandonando il ruolo di vicedirettore sportivo. Il ritiro del Napoli? Sta facendo una buona preparazione, lavorando nel posto e nel modo giusto, senza fare costose tournée, tante volte dispersive. Il ritiro classico, come quello che sta facendo il Napoli, alla lunga paga di più: è sicuramente il migliore”.

Poi Nicolini ha continuato: “Tete dello Shakhtar interessa molto al Napoli? Ragazzo interessantissimo. Non sapevo del corteggiamento del Napoli, sono un po’ fuori dai discorsi di mercato. E’ un giocatore fortissimo e giovanissimo, ma allo stesso tempo con tanta esperienza, avendo già fatto tre anni di Champions League. Ha la tecnica tipica dei brasiliani, ma anche la testa giusta. E’ un’ala che agisce a destra, rientra e può cambiare gioco col sinistro. Vede molto la porta. E’ un esterno che non ha la gamba di altri cercati adesso, perché sente molto lo spazio, entra negli ultimi venti metri e fa male, punendo l’avversario con gol ed assist. E’ un brasiliano atipico, molto professionale e preciso, correttissimo. Cresce ed impara in fretta. Sarebbe tatticamente pronto anche per un campionato difficile come la Serie A”.