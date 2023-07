Chiariello: “Il punto sul mercato del Napoli. Colpi interessanti”

A Radio Napoli Centrale è intervenuto Umberto Chiariello per parlare del mercato del Napoli.

Di seguito le sue parole: “Non hanno neanche voluto dire le cifre, ma Pistocchi ha spoilerato un’unica offerta di DAZN di 750 milioni a patto che si escluda SKY anche dagli highlights. DAZN è indebitata in tutta Europa e non offre garanzie tecniche, come sappiamo. La FIGC ha annunciato l’integrazione di svizzeri e britannici come slot comunitari all’interno delle rose, norma doverosa, ma tardiva. A questo punto, il calciomercato sblocca qualche trattativa”.

Poi Chiariello ha continuato: “Il Napoli, ad esempio, potrebbe andare su Kilman senza occupare lo slot. La Lega, invece, ha annunciato un accordo con RDS per cui parte un canale radio con una programmazione ricca dalla mattina fino alla mezzanotte, fatta di contenuti, con professionisti di ottima fama. La notizia più interessante di mercato è quel Castrovilli che si avvicina a Napoli in uno scambio con Demme, se fosse vero l’accompagnerei a piedi e prenderei Castrovilli. Se fosse vero che il Napoli ha bloccato Tetê, sarebbe davvero un colpo interessante. Se fosse vero che Raspadori viene messo a destra, ben venga”.