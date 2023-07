Calaiò: “Danso? Sarei contento, ma sono preoccupato”

Emanuele Calaiò è intervenuto a Radio Marte per aprlare del rinnovo di Osimhen e del calciomercato del Napoli.

Ecco le parole dell’arciere ex Napoli: “Siamo felici tutti: iniziare un anno da scudettati con il nigeriano cambia le cose, rispetto a non averlo. I tifosi hanno più garanzie, adesso: c’è la voglia di essere sempre più competitivi. Lo stesso ragazzo, rinnovando, si rasserena, sapendo di continuare il progetto Napoli e di potersi allenare meglio, senza pensieri. Prima arriva l’ufficialità e meglio è per tutti”.

Poi Calaiò ha continuato: “Osimhen è fondamentale per il Napoli, ma soprattutto per il gioco di Garcia, che ama sviluppare la manovra in verticale. La questione rinnovi non mi fa sentire preoccupato. Mi preoccupo, semmai, perché manca ancora l’erede di Kim. Il Napoli ha individuato il nome giusto in Danso o Kilman, che ricordano un po’ Kim. Se arrivasse uno dei due, sarei contento. Per Danso, il Napoli ha offerto 22 milioni, contro i 30 richiesti: è un gioco al rialzo ed al ribasso, ma potrà sbloccarsi a giorni”.