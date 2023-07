Tuttosport – Napoli vicino a Faraoni. Folorunsho in Serie A?

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul calciomercato della Serie A. Dalla Salernitana al Verona, passando per il Napoli. A Rudi Garcia serve il vice Di Lorenzo, il capitano del Napoli non può giocare tutte le partite come lo scorso anno. Faraoni sembrerebbe più vicino: ADL gli avrebbe proposto un contratto fino al 2026. Interessante l’approfondimento su Michael Folorunsho. Il centrocampista di origini nigeriane ha fatto tutto il ritiro di Dimaro. Lo scorso anno è stato in Serie B, in prestito al Bari. Adesso, secondo il quotidiano di Torino, Verona ed Empoli sembrerebbero interessati al 25enne.