La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul mercato in entrta e in uscita. Questo quanto evidenziato:

“Potrebbero sbloccarsi invece senza ulteriori ritardi due operazioni low cost: l’arrivo di Faraoni dal Verona – con Zanoli in prestito al Genoa – e lo scambio Demme- Castrovilli con la Fiorentina. Domani inizia la seconda fase del ritiro a Castel di Sangro e Garcia spera di avere al più presto l’organico al completo”.