Pavarese: “Non vedo nessuna degna avversaria del Napoli”

Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare della lotta allo scudetto di quest’anno. Ecco cosa ne pensa:

“Napoli favorito? Onestamente non vedo un’avversaria degna del Napoli, credo però che per mentalità e voglia di tornare a certi livelli la Juventus possa essere un’ottima avversaria, come mi incuriosisce la Roma di Mourinho. Il Milan ha preso giocatori di sicuro avvenire, due stagioni fa furono bravi a sbagliare meno di Napoli ed Inter, quest’anno dovrà ripartire”.