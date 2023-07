Il Messaggero – Centrocampo Roma, spunta Fabian Ruiz! Piace a Mourinho

L’edizione odierna de Il Messaggero scrive a proposito del calciomercato della Roma. In particolare, ci si focalizza sull’arrivo di un nuovo centrocampista per José Mourinho. Per rinforzare il reparto, si guarda in casa Psg, del quale il primo nome fatto è quello di Renato Sanches. Il club parigino, nonostante non abbia accettato la formula del prestito, vuole liberarlo. Potrebbe tornare Georginio Wijnaldum, che l’anno scorso è stato limitato da un brutto infortunio. L’altro nome è l’ex Napoli Fabian Ruiz, che piace molto all’allenatore portoghese. Con un’offerta all’altezza, il calciatore spagnolo potrebbe lasciare Parigi dopo una sola stagione, e in tal caso, i giallorossi ci sarebbero.