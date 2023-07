Il Mattino – Lozano è in scadenza: il suo erede gioca in Italia!

Hirving Lozano è in scadenza. Non è stato intavolata alcuna trattativa per il suo rinnovo e si attende un acquirente disposto a concedere anche solo una piccola plusvalenza ad Aurelio De Laurentiis. Due sono i nomi per sostituirlo: Jesper Lindstrom e Riccardo Orsolini.

Si studia l’alternativa italiana. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’esterno non sarebbe partito per il ritiro col Bologna (ufficialmente per infortunio) e sembra piacere molto al Napoli. Il suo contratto scade nel 2024 Il Bologna non vuole perderlo a parametro 0, è un pezzo pregiato che vuole rinnovare al più presto. Sulle sue tracce c’è anche la Fiorentina. Difficile trovare un accordo per il rinnovo: l’ingaggio di Orsolini è di 1,5 milioni e il Bologna non riesce ad accontentarlo sull’aumento. L’esterno vuole 2 milioni, cifra abbordabile per il Napoli.