Gazzetta – Osimhen vola a Parigi, ma non c’è nulla da temere: il motivo

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola dedeica spazio al Napoli concentrandosi sulla visita di Victor Osimhen a Parigi. Questo quanto evidenziato:

“Ma tutto ciò ha un valore relativo perché resta il “giallo” di questo viaggio nei giorni di riposo. Con il club che non ne sapeva nulla, e anche questo è legittimo perché nei giorni liberi un professionista può fare ciò che vuole e non deve informare la società dei propri spostamenti. Fin qui il racconto dell’accaduto, della notizia che è rimbalzata in ogni angolo della città. Qualcosa ha, probabilmente, fatto fischiare le orecchie dello stesso Victor, che nel pomeriggio di ieri ha twittato una propria foto in allenamento con la maglia del Napoli. Senza commenti, ma è sembrato un segnale per tranquillizzare una piazza cui Osimhen resterà comunque molto legato, al di là delle scelte che potrà fare in futuro”.