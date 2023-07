Gazzetta – Il Napoli non era a conoscenza del viaggio di Osimhen a Parigi

I tifosi napoletani non dormiranno sogni tranquilli nei due giorni di riposo concessi da Rudi Garcia ai suoi ragazzi. Infatti, Victor Osimhen ne ha approfittato per andare a Parigi. Sembrerebbe una semplice vacanza di piacere per incontrare vecchi amici. Ricordiamo che Victor non è solo l’incredibile bomber capocannoniere della Serie A che ha vinto lo scudetto col Napoli, ma anche un giovane ragazzo di 24 anni che come tutti i suoi coetanei ha passioni, legami affettivi, adora viaggiare e divertirsi. Tutto normale, quindi. Se non fosse che nella capitale francese ci sia un certo club di proprietà di un ricchissimo sceicco qatariota pronto a fare follie per Osimhen. L’ansia cresce per i tifosi.

La Gazzetta dello Sport rassicura i napoletani. Infatti, la rosea spiega che il club non ne sapeva nulla, ma è giusto così perché si tratta di giorni liberi in cui un professionista può fare quel che vuole. Inoltre, Calenda non si trova a Parigi e questo fa pensare che non ci sia alcuna intenzione da parte di agente e calciatore di intavolare una trattativa col Psg. Almeno non in questi due giorni di riposo.